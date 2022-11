Voici le coût de production de l'iPhone 14 pour Apple... Et c’est surprenant

C’est une grande surprise. L’iPhone 14, commercialisé depuis septembre 2022 par Apple, revient moins cher à produire que la génération précédente d’iPhone 13. Selon les résultats du désossage et de l'analyse du contenu du téléphone par le cabinet canadien de rétroingénierie TechInsights, présentés le 9 novembre, le modèle le moins cher à 128 Go de mémoire, lancé en France à 1 019 euros, présente un coût de revient de 501 dollars (environ 486 euros), soit 4 dollars de moins que son équivalent iPhone 13. Ce montant comprend les composants, l’assemblage et le test. Il n’inclut ni le logiciel, ni le développement, ni les redevances de brevets.

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]