Voici à quoi va servir le Fonds France Nucléaire d’EDF et de l’État

EDF a besoin d'entreprises plus solides pour mener à bien la prolongation à 50 ans des plus vieux réacteurs (ici Tricastin1).

À défaut d’annoncer la construction de six nouveaux réacteurs EPR, dont la décision est toujours officiellement liée au démarrage de celui de Flamanville (Manche), le gouvernement multiplie les preuves de soutien à la filière nucléaire. Emmanuel Macron a annoncé qu’un milliard d’euros du plan France 2030 sera consacré au développement d’un petit réacteur nucléaire (SMR) pour 2030 et de plusieurs familles de technologies avancées, permettant notamment une meilleure gestion des déchets. Cette manne viendra s’ajouter aux 470 millions d’euros prévus pour la filière nucléaire dans le plan France Relance.

Dans cette enveloppe de relance, 50 millions d’euros étaient déjà fléchés vers le projet de SMR français Nuward, développé par EDF, le CEA, TechnicAtome et Naval Group. 120 millions d’euros étaient aussi prévus pour la modernisation de l’outil industriel de la filière nucléaire et les innovations visant à lever les verrous technologiques, ainsi que 27 millions d’euros pour le soutien aux compétences et la formation professionnelle.

