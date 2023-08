Voestalpine répond à la demande du marché sur un acier plus léger et plus résistant

Finaliste du Prix de l’inventeur européen 2023, Josef Faderl, physicien autrichien, et son équipe du groupe autrichien Voestalpine Siegfried Kolnberger, Thomas Kurz et Andreas Sommer a développé une méthode de fabrication de pièces automobiles en acier galvanisé jusqu’à 6 fois plus robustes que celles en acier galvanisé conventionnel. La solution ? Un revêtement à base de zinc capable de résister à la chaleur.