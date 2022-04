Vivo se frotte à Samsung avec le lancement de son smartphone pliable X Fold

Le segment des smartphones pliables compte un nouvel acteur : Vivo. Le troisième constructeur chinois de mobiles et cinquième mondial (derrière Samsung, Apple, Xiaomi et Oppo) a annoncé jeudi 14 avril le lancement de son premier produit : le X Fold. Il se démarque des produits existants par son double écran : un extérieur de 6,5 pouces, et un intérieur pliable de 8 pouces. Le constructeur se garde de divulguer le nom du fournisseur de l’écran Oled pliable. Mais il est probable qu’il s’agisse de Samsung, qui fournit l’écran du smartphone pliable Find N d’Oppo, la société sœur de Vivo, appartenant au même groupe BBK Electronics.

