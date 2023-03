VIV INDUSTRY – 3ème édition L’événement de la vitalité industrielle néo-aquitaine !

Voulu et créé par Alain Rousset et la Région Nouvelle-Aquitaine qu’il dirige, le salon ViV Industry a touché dans le mille ! Dès ces deux premières éditons, tous les acteurs de l’univers industriel régional… start-ups, PME, investisseurs, institutionnels et grands groupes… ont encouragé cette initiative dédiée à « l’Usine du Futur, compétitive et respectueuse de l’environnement et de l’humain », dédiée à la performance industrielle et à l’innovation.

Un concept simple, efficace, « opérationnel »

Même la deuxième édition qui s’est déroulée via une plateforme web en raison des restrictions sanitaires a obtenu des résultats extrêmement concluants. ViV Industry repose sur un concept simple : plus de 200 décideurs de la French Fab se rencontrent durant deux jours intenses au travers de plus de 1 500 rendez-vous d’affaires préprogrammés avec une double validation sur la base de demandes argumentées. Soit le meilleur moyen de s’assurer la récolte de leads très qualifiés !

Son déroulement et son organisation « opérationnels » sont les gages de son très grand succès. En tout cas, l’on peut dire que ViV Industry a déjà trouvé son rythme et son identité.

Un programme riche et dense

Véritable salon BtoB, les industriels évoluent dans un espace propice à de fructueux échanges avec des partenaires dont le point commun est de représenter et de défendre le dynamisme économique de tout un territoire. Et pas n’importe lequel, puisque la Nouvelle- Aquitaine s’est distinguée en 2019 en concentrant 36 % des créations nettes d’emplois industriels en France (!) comme aime à le rappeler lors de ses interventions le président de la Région, Alain Rousset.

Une dizaine de tables rondes articulées autour des quatre thématiques (« usine durable », « solutions technologiques », et facteur humain ») de cette 3e édition se concentreront sur tous les leviers pour progresser vers l’industrie 4.0. Des ateliers d’intelligence collective se pencheront quant à eux notamment sur les déchets et l’économie circulaire ainsi que sur « comment construire ensemble une industrie plus agile, plus compétitive et plus attractive tout en contribuant efficacement à une société responsable, résiliente et sobre ».

Tout le palais des congrès bordelais sera investi par l’évènement et dans sa configuration la plus accueillante pour le parfait déroulement de ce salon très attendu et qui devrait, une nouvelle fois, avoir un retentissement à la hauteur des ambitions qu’il porte.

www.vivindustry.com