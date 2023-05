Vittel passe intégralement au 100% rPET

Vittel prend de l’avance. Alors que la réglementation imposera 25% de matière recyclée dans les bouteilles en polyéthylène téréphtalate (PET) en 2025 et 30% en 2030, la marque d’eau minérale du groupe Nestlé Waters annonce conditionner désormais l’ensemble de ses gammes Vittel nature et Vittel aromatisée (Vittel Up et Vittel+) dans des bouteilles à 100% en PET recyclé (rPET). Le dernier format, le 1,5 l, qui est aussi le plus important, a été converti en mars 2023.

