Vittel et Lactel réinventent leurs bouteilles

Pari relevé pour Vittel et Lactel. À quelques semaines d’intervalle, le minéralier et le fabricant de produits laitiers ont présenté le résultat de plusieurs mois de R & D visant à rendre leurs emballages plus durables.

Vittel a annoncé deux bouteilles avec respectivement -40% et -50% de plastique, chacune composée d’une fine couche de PET recyclé. La première sera vendue comme recharge et consommée dans un étui réutilisable en plastique rigide. L’autre se présentera dans une coque en carton pour améliorer la préhension et faciliter le recyclage.

Lactel, de son côté, a inauguré ses premières bouteilles de lait en PEhd recyclé (rPEhd). Entre avril et mai, 140 000 bouteilles ont été produites grâce à ce polymère issu de la technologie de recyclage chimique d’Ineos. Une première sur ce marché, que le consommateur devra valider.