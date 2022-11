Vitrine verte : Les produits du quotidien se tournent vers le biosourcé

Marcher sur la mer

Les sneakers ER Soulier sont des baskets issues de la mer. En effet, leur créateur Eugène Riconneaus a fait le choix de se tourner vers l’océan pour y trouver les matières premières de ces chaussures. « Les activités en mer représentent 50 % de la pollution des océans. Je vois cette matière comme toute faite pour faire une proposition aux autres [créateurs de mode, N.D.L.R.] et influencer l’action pour l’océan », commente Eugène Riconneaus. A base de filets de pêche, d’algues ou encore de coquilles de fruits de mer (principalement des huîtres), elles sont composées à 78,5 % d’éléments recyclés, tout en utilisant également des chutes de cuir, du liège naturel et du caoutchouc recyclé.

Nettoyer avec du bambou

La marque Strapure propose une version biosourcée des lavettes et chiffons en microfibres : la microfibre de bambou. Celle-ci possède notamment des propriétés antibactériennes et antifongiques, ce qui en fait un allié de choix pour les tâches ménagères. De plus, il s’agit d’un matériau hypoallergénique. En plus d’être respectueuses des surfaces et de l’environnement, ces lavettes sont réutilisables. Elles supportent un passage en machine à 60°C et peuvent être lavées 500 fois. La marque propose également une essuyeuse/lustreuse, un chiffon, une lavette épaisse, un torchon, une lingette, une éponge et un chiffon à lunettes, tous en microfibres de bambou.

Un vélo électrique végétal

La société lyonnaise Cyclik a fait le choix d’associer le bambou et le lin pour fabriquer son vélo Relief. Le fondateur de la marque a également choisi de fabriquer son vélo en France. Ainsi, en combinant le lieu de production et les matières premières, la confection d’un cadre Relief émet 35 fois moins de CO2 que celle d’un cadre classique en carbone, pour lequel 95 % de la production mondiale est réalisée en Asie. En plus de son faible impact environnemental, ce vélo a la particularité d’être électrique. Il est doté d’un moteur de 250 W. Sa batterie de 250 Wh offre jusqu’à 70 km d’autonomie. Elle peut être couplée à une batterie secondaire, atteignant ainsi jusqu'à 140 km d’autonomie.

Un démaquillant solide

APO élargit sa gamme de produits cosmétiques solides au démaquillant ! Ce lait démaquillant est à 100 % d’origine naturelle et certifié bio. Il est enrichi en huile de jojoba non comédogène et en huile de ricin. Efficace même sur les maquillages waterproof, ce produit convient à tous les types de peaux. De plus, il est très simple d'utilisation. Il suffit de le mouiller à l’eau chaude, puis de le frotter sur le visage humide pour qu’il se transforme en lait. Ensuite, un simple massage du visage avec les doigts permet d’éliminer tous les résidus de maquillage. Un rinçage à l’eau claire, et le tour est joué !

Une vaseline naturelle

Le producteur français de vaseline Aiglon a créé Naturelyn, une alternative durable et 100 % naturelle à la vaseline traditionnelle. Composé à 100 % d’ingrédients d’origine naturelle, cet onguent est garanti sans OGM, vegan, et avec un index de naturalité de 1. Grâce à ses propriétés hydratantes, protectrices et cicatrisantes, cette vaseline est une excellente base pour la cosmétique. Elle peut être utilisée dans les crèmes cosmétiques, les crèmes solaires et de nombreuses autres formulations cosmétiques. De plus, des tests dermatologiques ont montré que Naturelyn est parfaitement acceptée par la peau, et aucune irritation n’a été observée.