Vitrine verte : La cosmétique demandeuse de naturalité

De la prune pour hydrater le visage

La savonnerie artisanale bretonne La Fabrik’à Bulles a mis au point une crème hydratante pour le visage baptisée Prune. Ce produit est 100 % naturel et composé à 95 % de produits français approvisionnés en circuit court. En plus de l’huile végétale de prune biologique, la composition de cette crème comprend également de l’huile de noisette, de l’huile de chanvre, de l’eau florale de géranium et de l’eau florale de lavandin. Chacun de ces composants est issu de l’agriculture biologique. Enfin, cette crème contient également un émulsifiant d’origine 100 % végétale et sans huile de palme, ainsi qu’un conservateur naturel.

Un dissolvant…solide

La société Delienn a mis au point un dissolvant solide 100 % d’origine naturelle. C’est le lactate d’éthyle, un solvant biosourcé issu de la fermentation de sucres, qui viendra retirer les couches de vernis à ongles. Le produit contient de la cire de carnauba pour la résistance du produit à la chaleur, un parfum de pêche, du beurre de karité pour ses propriétés nourrissantes, de la cire de mimosa et de la cire de jojoba pour le soin des ongles et un extrait de graines de céleri pour l’hydratation de l’ongle. Il est fourni avec des lingettes réutilisables, il suffit de les frotter sur le produit puis de masser ses ongles. Et le tour est joué !

Prendre soin de soi grâce à la viticulture

La marque Vinésime s’est spécialisée dans les soins à base de pinot noir et de bourgeons de cassis noir de Bourgogne. Les molécules anti-oxydantes (polyphénols et resvératrol) sont extraites du marc de raisin. La marque a notamment développé un gommage pour le corps contenant une poudre de marc de raisin issu de Chardonnay, ainsi que de l’huile de pépins de raisin. Ce produit est également enrichi en vitamine E et en particules sucrées pour optimiser l’exfoliation.

Une huile de massage à partir d’arnica

Phytodia vient de recevoir la certification Cosmos Organic pour son huile de massage Alsarnica. Elaborée à partir de fleurs d’arnica sauvage, récoltées dans les Vosges, cette huile est un macerât solaire huileux contenant également de l’huile de tournesol bio. Reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, cette huile non grasse permet de réduire les douleurs musculaires. Dans le cadre de la préservation de l’espèce, la fleur d’arnica ne peut être cueillie que durant quatorze jours par an par des professionnels attitrés. Afin de préserver les actifs de la plante, Phytodia a choisi de récolter cette plante dans son biotope naturel et à l’état sauvage.

Un déodorant solide en stick

Le déodorant solide en stick de La Savonnerie du Cèdre est composé de seulement cinq ingrédients. Ceux-ci ont été sélectionnés pour leurs propriétés : l’huile de coco, pour ses propriétés hydratantes et antibactériennes ; les huiles essentielles de palmarosa, de lavande et de petit grain bigarade, qui sont antibactériennes et calmantes, et la cire d’abeille pour son action protectrice. Tous sont issus de l’agriculture biologique. Ce stick est totalement dépourvu d’alcool, de sel d’aluminium, de talc ou encore de pierre d’alun. Le bicarbonate et les conservateurs sont également absents de ce déodorant.