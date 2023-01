Visite du site espagnol CAF, Airbus Helicopters dans la défense, entretien avec le ministre des Armées Sébastien Lecornu... Les cinq articles les plus lus

1 - Au cœur de l’usine historique de CAF, le concurrent numéro 1 d'Alstom en France

C’est dans l’antre historique du constructeur ferroviaire basque espagnol, CAF, que les premières rames des futurs Intercités Oxygène sont construites. Une usine qui, fait exceptionnel dans le secteur, produit également les roues.

2 - Airbus Helicopters se rêve en numéro un mondial dans le militaire

Déjà numéro un mondial dans le civil, Airbus Helicopters pourrait décrocher la première place du marché de la défense d’ici 2030. Sur fond de guerre en Ukraine, le groupe mise en 2023 sur des contrats commerciaux décisifs qui pourraient lui permettre de s’imposer dans ce segment ultra lucratif.

3 - «Les entreprises de la défense doivent prendre davantage de risques», juge Sébastien Lecornu, ministre des Armées

Pour reconstituer les stocks d’armement, le ministre des Armées Sébastien Lecornu appelle, dans un entretien exclusif accordé à L'Usine Nouvelle, les industriels à produire plus et plus vite. Il regrette une absence de prise de risque et d’anticipation notamment pour saisir les opportunités à l’export ou développer de nouveaux produits.

4 - Les projets de Pasqal après sa levée de fonds record de 100 millions d’euros

La start-up française Pasqal, qui fabrique son calculateur quantique, a annoncé le 24 janvier avoir levé 100 millions d’euros. Ce tour de financement, le plus important dans le secteur en Europe, va lui permettre de recruter massivement et d’accélérer la recherche et le développement de sa technologie.

5 - Le nouvel opérateur Le Train commande 10 rames à l’espagnol Talgo qui seront livrées à partir de 2025

Le futur opérateur ferroviaire français à grande vitesse Le Train vient de passer commande de 10 rames "Avril" auprès du constructeur espagnol Talgo. Les premières livraisons sont attendues pour 2025.