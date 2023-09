Visite du site d’AML Innovation pour son innovation Lics Coating®

De la métallurgie à l’aérospatial, le grand écart est évident pour AML Microtechnique Lorraine, PME familiale basée près de Metz et fondée par Alfred Limbach en 1972. Régis Limbach, son fils, crée AML Maroc, en 2007, et AML Innovation en 2021, pour répondre aux besoins du marché sur la mécanique et le brasage au bain de sel fondu, cœur de métier d’AML. Reportage et interview de Jean-Yves Milojevic qui dirige AML Innovation.