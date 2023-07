Visco (BCE) préconise une pause dans les hausses de taux

S'adressant à l'assemblée générale de l'Association bancaire italienne (ABI), Ignazio Visco, qui siège au conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a déclaré que les taux avaient atteint un niveau restrictif.

L'institut d'émission a relevé ses taux à chacune de ses réunions depuis un an, portant son taux de dépôt à 3,5%, et a promis d'autres mesures de resserrement pour tenter de freiner l'inflation, toujours trois fois supérieure à son objectif.

Ignazio Visco, dont le mandat à la tête de la Banque d'Italie s'achève fin octobre, est considéré comme une "colombe" au sein de la BCE.

"Je ne comprends pas et je continue à ne pas être d'accord avec les commentaires qui ont été faits récemment et qui indiqueraient que le risque d'un resserrement plus important - plutôt que moins important - est préférable", a-t-il dit.

"S'il est nécessaire de rester très vigilant et de maintenir le cap, il est également nécessaire de faire preuve d'une grande prudence et de patience pour évaluer et anticiper l'impact du resserrement monétaire mis en place depuis l'année dernière", a poursuivi Ignazio Visco.

Le Fonds monétaire international a estimé en début du mois que la BCE devrait continuer à augmenter ses taux pour faire refluer l'inflation.

Le membre du Conseil des gouverneurs Bostjan Vasle a déclaré la semaine dernière, à l'image d'autres banquiers centraux, que le niveau des prix en zone euro pourrait nécessiter des hausses de taux au-delà de juillet.

(Valentina Za, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)