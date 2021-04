Virtual Commissioning : enjeu majeur de la fabrication 4.0

Le Virtual Commissioning fait partie du monde de l’industrie depuis plus de vingt ans et c’est avec le jumeau numérique qu’il prend aujourd’hui tout son sens.

Ce dernier consiste à répliquer virtuellement un environnement de fabrication afin de tester les changements ou mises à niveau avant implantation au sein de l’environnement de production réel. Vous pourrez ainsi lier visualisation 3D, simulation temps-réel et analyse de données.

Les enjeux des industriels

Le Virtual Commissioning permet de répondre à l’enjeu majeur des industriels : l’agilité des chaînes de production. L’adoption du virtuel pour designer, tester et éprouver une chaîne de production avant son implantation, s’impose aujourd’hui comme le meilleur moyen de :

diminuer les coûts de conception en réduisant les cycles et en simulant le fonctionnement d’une chaîne complète ;

évaluer de multiples scénarios ;

améliorer la qualité en anticipant les problèmes terrains ;

obtenir des KPI précis sur le rendement de la production.

Les bénéfices du Virtual Commissioning

Son objectif a pour but de permettre à tout industriel de simuler le plus précisément possible le fonctionnement de sa chaîne de production :

simulation du fonctionnement individuel des machines ;

simulation du processus de la chaîne de production ;

simulation des défauts ;

évaluation des évolutions de processus, machines, programmes… ;

contrôle de la programmation des automates ;

tests des scénarios de mise en œuvre ;

sécurité accrue.

Le Virtual Commissioning est donc essentiel à la simulation et l'émulation du fonctionnement global de l'usine. Cette technologie peut être particulièrement bénéfique pour les fabricants dont les systèmes de production présentent un niveau élevé de complexité d'automatisation.

Plus que jamais, la fabrication 4.0 devient accessible aux PME et ETI.

