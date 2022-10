Virbac internalise et rassemble sa production d'aliments pour animaux de compagnie dans le Gard

Virbac ouvrira à l’horizon 2025 un site de production de 12 000 m², sur une parcelle de six hectares de la zone d’activités Mitra à Saint-Gilles près de Nîmes (Gard). Un projet «à environ 40 millions d’euros pour toutes ses phases, incluant l'acquisition du terrain, à envisager sur plusieurs années», indique le spécialiste de la santé animale. Le sixième groupe pharmaceutique vétérinaire mondial veut internaliser la production de sa gamme de croquettes hyper premium pour chiens et chats Veterinary HPM, lancée en 2015 et vendue dans 30 pays.

