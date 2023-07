Virbac avertit sur ses résultats, le titre plonge

L'action du spécialiste de santé animale perd 8,86% à 247 euros vers 07h40 GMT. L'indice parisien SBF 120 est quasiment inchangé dans le même temps.

Le groupe a annoncé lundi s'attendre désormais à une croissance de chiffres à taux et périmètre constants entre 0% et 4%, contre 4% à 6% précédemment, à un Ebit ajusté entre 12% et 13% à taux de change constants, contre 13% et 14%.

Dans son communiqué, Virbac justifie cette dégradation par le ralentissement de la croissance du marché au premier trimestre, des limitations de capacité de production de vaccins chien et chat plus importantes qu'attendues au premier semestre et l'impact d'un cyberattaque à la mi-juin.

