Virage inédit de Solvay, qui sépare chimie de commodités et de spécialités

Le marché ne s’est pas emballé. Euronext a enregistré une brève envolée du cours de l’action Solvay à l’ouverture de la Bourse, le 15 mars juste après l’annonce de sa scission, avant une chute qui n’a jamais vu remonter le titre au niveau de la veille. A en croire cette courbe d’un jour, le nouveau projet stratégique n’a pas séduit les investisseurs. L’idée est de scinder le groupe chimique belge en deux entités distinctes d’ici au second semestre 2023. Avec d’un côté les commodités chimiques, activités portées sur les volumes et vouées à générer du cash, et de l’autre les spécialités chimiques, plus rentables et ciblant des marchés porteurs. Ces deux sociétés internationales resteront ancrées en Belgique, cotées sur Euronext à Bruxelles et Paris.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]