Vinventions récompense l’innovation dans les emballages d’expédition

Depuis cinq ans, le spécialiste des solutions de bouchage pour vins tranquilles Viventions organise le concours Tomorrow Wine. Il s’adresse aux étudiants et invite à innover dans les domaines du marketing et du packaging dans la filière du vin. Les prix de l’édition 2023 ont été remis à l’occasion du salon Wine Paris. Le projet lauréat, Vinsulation, est celui de Ka Shuen Niki Sze et Maria Doroviskikh, étudiantes à l’école de commerce Kedge de Bordeaux (Gironde). Elles ont imaginé des emballages d’expédition, isolants, fabriqués à partir de déchets de vignobles et de mycélium. Permettant de protéger les bouteilles des variations de températures et des vibrations durant leur transport, ils constitueraient une alternative aux caisses en polystyrène expansé. Les gagnantes recevront une bourse de 10 000 euros.

