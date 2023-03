Vinventions distribue les bouteilles en PET de Packamama

La filière du vin ne cesse de s’alarmer des pénuries de bouteilles en verre. Des producteurs et négociants ont déjà annoncé une conversion de certaines références aux contenants en polyéthylène téréphtalate (PET) par exemple. Le bouchonnier belgo-américain Vinventions et le fabricant britannique de la bouteille plate en PET recyclé Packamama saisissent aussi cette opportunité. Ils ont conclu un partenariat portant sur le marché hexagonal : le premier devient le distributeur exclusif du second.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]