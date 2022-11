Vinitech-Sifel, des fûts aux étiquettes

Le salon mondial vitivinicole, arboricole et maraîcher Vinitech-Sifel se tient du 29 novembre au 1er décembre à Bordeaux (Gironde). Les 23es trophées de l’innovation récompensent l’ensemble de la filière, en se basant sur l’originalité, l’intérêt pour l’utilisateur, l’intérêt technique et économique, l’impact environnemental, la sécurité pour l’utilisateur ou encore l’ergonomie. Le tonnelier cognaçais Taransaud obtient ainsi un trophée d’argent pour un contenant en bois, de type foudre ou cuve, destiné à l’élevage et la vinification, équipé d’un système de thermorégulation intégré dans l’épaisseur des douelles.

