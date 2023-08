Vinfast en Bourse, la première batterie gravitaire au monde, déception autour du LK-99… Les cinq images de la semaine

L’entrée fracassante de Vinfast en Bourse

Le constructeur automobile vietnamien Vinfast, entré mardi 15 août au Nasdaq, a vu son action, lancée à 22 dollars (20,24 euros) bondir pour atteindre 37,06 dollars à la clôture, valorisant la société spécialisées dans les véhicules électriques à 85 milliards de dollars (environ 78 milliards d'euros).

C’est davantage que les grands constructeurs tels que Stellantis (58 milliards de dollars), Ford (48 milliards) ou encore General Motors (46 milliards) mais encore très loin de BYD (93 milliards) ou Tesla (739 milliards). Le titre a néanmoins fortement chuté depuis : il ne s’élevait qu’à 19,80 dollars (18,21 euros) à la clôture jeudi 17 août, soit une baisse d’environ 34%.

Feu vert des Etats-Unis pour la vente de systèmes antiaériens israéliens Arrow 3 à l'Allemagne

Les Etats-Unis ont donné leur aval pour vendre le système de défense anti-missile Arrow 3 (co-développé et co-produit avec Israël) à l’Allemagne. D’un montant de 3,5 milliards de dollars (3,22 milliards d'euros), il s’agit du plus gros contrat d’armement jamais conclu par Israël selon le ministère israélien de la Défense qui s’est exprimé jeudi 17 août.

L’Arrow 3 a été retenu dans le cadre du projet de «Bouclier du ciel européen» lancé en octobre 2022 par l’Allemagne, qui a pour but de mutualiser les achats des 17 pays participants face à la menace croissante exercée par la Russie. (Photo AFP)

La Chine met en service la première batterie gravitaire au monde

Un immense immeuble de béton. Voilà à quoi ressemble la première batterie gravitaire au monde que la société américano-helvétique Energy Vault a installé avec Atlas Renewables et China Tianying à Rudong près de Shanghai (Chine). D’une capacité de 100 MWh ce système de stockage d’énergie – qui doit être raccordé au réseau au quatrième trimestre 2023 – a pour but de stocker plus efficacement l’électricité issue de sources renouvelables grâce à la gravité.

Le LK-99 s’avère n’être qu’un isolant

Déception dans le monde scientifique. Le LK-99, un matériau présenté comme supraconducteur à température et pression ambiantes par ses créateurs coréens, est en fait... un isolant. Les chercheurs du monde entier qui ont tenté de reproduire l’expérience initiale publiée sur l’archive ouverte arXiv le 22 juillet par le Quantum Energy Research Centre, sont formels.

Les chercheurs coréens ont basé leur affirmation sur la capacité de leur matériau à léviter au-dessus d’un aimant et la baisse brutale de sa résistance électrique sous une certaine température, des caractéristiques propres aux supraconducteurs. Or, les équipes tierces a expliqué cela par d’autres phénomènes comme le ferromagnétisme, notamment dus à la présence d'impuretés dans les échantillons analysés.

Un premier cargo transportant des céréales ukrainiennes dans le «couloir humanitaire»

Le Joseph Schulte doit accoster prochainement en Turquie, au sud d’Istanbul. Ce cargo transportant des céréales ukrainiennes est le premier à emprunter le «couloir humanitaire» récemment mis en place par l’Ukraine pour exporter ses céréales via la mer Noire. En effet, de nombreux bateaux sont bloqués dans les ports ukrainiens depuis que la Russie a décidé le mois dernier de se retirer de l'accord permettant les exportations maritimes de céréales. Moscou n'a pas indiqué s’il respecterait ce couloir. De plus, des sources du secteur de l'assurance et du transport maritime ont exprimé des doutes sur la sécurité du processus.