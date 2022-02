Vinci: Le bénéfice net de 2022 sera supérieur à celui de 2019

© Charles Platiau Vinci a dit vendredi s'attendre à ce que son bénéfice net en 2022 dépasse le niveau de celui de 2019 d'avant la pandémie, aidé par une reprise du trafic aérien qui devrait soutenir sa branche aéroports. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

L'an dernier, le bénéfice net du groupe de BTP et de concessions a plus que doublé sur un an, pour atteindre 2,597 milliards d'euros, mais il reste encore 20% en-deçà du niveau de 2019.

Le groupe, qui détient notamment l'aéroport de Gatwick à Londres, a déclaré s'attendre à ce que le redressement du trafic aérien se poursuive cette année, avec un trafic qui pourrait s'établir à environ 60% de son niveau de 2019.

La division Vinci Airports retrouverait ainsi en 2022 un résultat net proche de l'équilibre après une perte de 485 millions d'euros en 2021. En 2020, cette division avait déjà accusé une perte de 523 millions d'euros après un bénéfice de 577 millions en 2019.

"VINCI Airports, fortement impacté sur une grande partie de l’année par les limitations aux voyages en vigueur dans de nombreux pays, a observé une amélioration continue de ses trafics depuis l’été, même si la situation demeure très contrastée selon les zones", a commenté le directeur général Xavier Huillard, cité dans un communiqué.

Le trafic aérien international est resté bien en deçà des niveaux prépandémiques, malgré le déploiement généralisé de la vaccination contre le COVID-19, plusieurs pays ayant imposé de nouvelles restrictions de circulation au cours de l'hiver pour freiner la propagation du variant Omicron, hautement transmissible.

Le trafic passagers de Vinci Airports a augmenté de 12% l'année dernière par rapport à 2020 mais il recule encore de 66% par rapport un niveau de 2019.

Vinci a par ailleurs fait état d'un flux de trésorerie disponible record de 5,28 milliards d'euros, dépassant largement le consensus des analystes qui s'élevait à 3,34 milliards selon les données de FactSet.

Le chiffre d'affaires de 2021 a progressé de 14% sur un an, à 49,39 milliards d'euros, et ressort supérieur de 3% à celui de 2019.

Vinci s'attend à ce que Cobra IS, une entreprise axée sur les énergies renouvelables qu'il a rachetée à son rival espagnol ACS l'année dernière, génère des revenus d'environ 5,5 milliards d'euros en 2022.

La division Vinci Construction devrait maintenir un haut niveau d’activité et ainsi améliorer sa marge opérationnelle en 2022, a indiqué Vinci. Pour la division Vinci Autoroutes, le trafic annuel est attendu supérieur à celui de 2019.

(Reportage Sarah Morland, version française Dagmarah Mackos, édité par Blandine Hénault)