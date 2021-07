Vinci: Hausse des résultats au S1 mais pas de retour en 2021 au niveau prépandémique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © PHILIPPE WOJAZER Vinci a annoncé vendredi qu'il ne s'attendait pas à retrouver dès cette année le niveau de profitabilité d'avant la pandémie en raison du poids des activités de concessions, en particulier des aéroports où le trafic reste faible dans certaines régions du monde. /Photo d'archives/REUTERS/Philippe Wojazer

Le groupe a toutefois annoncé au premier semestre une progression de 22,3% de son chiffre d'affaires et avoir renoué avec un bénéfice net de 877 millions - contre une perte de 244 millions un an plus tôt - ses activités dans l'énergie et la construction ayant retrouvé des niveaux supérieurs à 2019.

"Compte tenu de ces incertitudes et du poids des concessions sur la performance globale du groupe, les résultats prévisionnels de Vinci pour 2021 (...) ne pourront retrouver, dès 2021, leur niveau de 2019", souligne le groupe dans un communiqué.

Au premier semestre, l'activité de concessions a reculé de 24%, pénalisée par la faiblesse du trafic aérien et, dans une moindre mesure, par le recul du trafic autoroutier.

Le groupe, qui versera un acompte sur dividende de 0,65 euro par action, a dégagé un cash-flow libre positif à hauteur de 381 millions (-182 millions au premier semestre 2020).

(Jean-Michel Bélot, édité par Blandine Hénault)