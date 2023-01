Vinci décroche un giga contrat dans l’éolien offshore

Vinci, via sa filiale Cobra IS et en partenariat avec Siemens Energy, vient de remporter un contrat d’une valeur d’environ 4 milliards d’euros pour la conception, la construction et l’installation de deux plateformes de conversion d'énergie électrique d'origine éolienne au large de l’Allemagne. Celle-ci auront une capacité totale de 4GW.