Vinci décroche un contrat de 535 millions d'euros au Danemark

Le chantier du futur plus long tunnel immergé de la planète s'accélère. Vinci a indiqué lundi 30 mai avoir été choisi pour réaliser et gérer la maintenance de l'infrastructure électromécanique du Femern, censé relier Rødbyhavn (Danemark) à Puttgarden (Allemagne). Dans un communiqué, le groupe français précise que ce contrat, d'une valeur de 535 millions d'euros, « recouvre principalement la réalisation des systèmes de ventilation, d'éclairage et de sécurité de l'ouvrage », mais aussi « la maintenance des systèmes électromécaniques dans les cinq galeries du tunnel - deux pour la route, deux pour le train à grande vitesse et une galerie de service - sur les six prochaines années ».

Sept minutes de trajet

[...]