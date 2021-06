Viñales en forme aux essais, Marquez chute lourdement

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Stephane Mahe L'Espagnol espère signer un meilleur week-end que la semaine passée où il avait terminé la course à la 19e place. /Photo prise le 15 mai 2021/REUTERS/Stephane Mahe

Après l’Allemagne, les pilotes de MotoGP sont ce week-end au Pays-Bas pour la neuvième manche du championnat. Lors de la première séance d’essais libres, l’Espagnol Maverick Viñales (Yamaha) a signé vendredi matin le meilleur chrono de la session. Il devance ses deux compatriotes Pol Espargaro (Honda) et Alex Rins (Suzuki). Leader au classement des pilotes, le Français Fabio Quartararo (Yamaha) a signé le quatrième meilleur temps de la séance et s’est classé devant Johann Zarco (Pramac). La pluie était aussi bien présente durant cette journée d’essais. La deuxième session a d’ailleurs été interrompue en raison des conditions climatiques. Vainqueur la semaine passée en Allemagne, Marc Marquez (Honda) a été victime d’une grosse chute. Sonné à la suite de son incident, le septuple champion du monde a dû arrêter sa séance mais a réussi tout de même à se relever. Maverick Viñales a encore signé le meilleur temps de cette deuxième séance devant Miguel Oliveira (KTM). Fabio Quartararo grimpe d’une place et se classe troisième. Johann Zarco a terminé à la sixième place.