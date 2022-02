Villeroy: La BCE n'écartera aucune option face à l'incertitude sur l'inflation

© SARAH MEYSSONNIER Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) n'écartera aucune option avant sa réunion de politique monétaire de mars et au cours des trimestres suivants face à l'incertitude croissante entourant l'évolution de l'inflation, a déclaré vendredi François Villeroy de Galhau. /Photo prise le 22 octobre 2021/REUTERS/Sarah Meyssonnier

"Hier, au regard d'une incertitude grandissante sur l'inflation, notre mot d'ordre, comme l'a dit (la présidente de la Banque centrale européenne) Christine Lagarde, est plus que jamais de disposer d'options", a déclaré le gouverneur de la Banque de France, selon le texte en anglais d'un discours écrit à l'occasion d'une intervention à l'Université de Warwick.

La présidente de la BCE a reconnu jeudi que l'inflation dans la zone euro était plus forte qu'anticipé et que les risques étaient orientés à la hausse, tout en répétant tabler sur un ralentissement des prix d'ici la fin de l'année.

"Nous prenons cela très au sérieux: nous voulons conserver pleinement nos options sur les décisions que nous prendrons à compter de mars et au cours des trimestres suivants, au regard des dernières données, prévisions et évolutions géopolitiques", a souligné François Villeroy de Galhau.

"Et soucieux de nous en tenir à notre programme - avec d'abord un premier 'tapering' (réduction des achats d'actifs-NDLR) puis une accélération - nous conserverons également toutes nos options sur le rythme de ce programme et le moment du passage d'une étape à l'autre. Par conséquent, si la trajectoire est claire, il convient de ne pas tirer des conclusions hâtives sur le calendrier: il restera graduel, dépendant de la situation et ouvert à chacune de ses étapes".

