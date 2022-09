Villeroy & Boch va valoriser la chaleur fatale de son usine de Valence-d'Agen pour réduire sa facture énergétique

Spécialisée dans la fabrication de receveurs de douches, lavabos et éviers en céramique, l’usine française de Villeroy & Boch, basée à Valence-d’Agen (Tarn-et-Garonne), engage un plan pluriannuel d’investissement pour baisser sa facture énergétique. Entre fin 2022 et 2023, une première enveloppe de 6 millions d'euros devrait permettre de réduire la consommation énergétique annuelle du site d'environ 5,5 GWh et d'éviter l'émission d'environ 1 000 tonnes de CO2 par an.

Un premier volet du programme consiste à remplacer d'anciens séchoirs par des séchoirs de nouvelle génération. En parallèle, le site tarn-et-garonnais va être équipé d'une solution innovante de stockage thermique haute température développée et brevetée par la société Eco-Tech Ceram, qui va permettre une valorisation sur site de la chaleur fatale issue des fumées du process de cuisson. Les travaux préparatoires seront réalisés dès le dernier trimestre 2022, pour une mise en service au printemps 2023.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]