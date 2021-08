Village olympique, Centre aquatique, Arena... Les infrastructures à construire pour les JO de Paris 2024

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Architecture VenhoevenCS & Ateliers 234 Image Proloog Le Centre Aquatique Olympique accueillera en 2024 les épreuves de plongeon, de waterpolo et de natation artistique.

Ce 8 août, Tokyo passe le relais à Paris pour l'organisation des Jeux olympiques d'été. La capitale française n'a plus que trois ans pour être prête. Même si les JO 2024 s'appuieront majoritairement sur des infrastructures existantes, des travaux sont nécessaires. Pour les superviser, la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques ou Solideo, a été créée en 2017.

Selon la Solideo, les Jeux de Paris disposent déjà de 95 % des infrastructures nécessaires, comme le Stade de France, le Parc des Princes, Bercy, Roland Garros, le Grand Palais (en cours de rénovation)... Entre rénovations de structures existantes et construction de nouveaux complexes, 62 ouvrages font l'objet de travaux, dont cinq chantiers majeurs passés en revue par L’Usine Nouvelle.

Le Village Olympique

C’est LE grand chantier des Jeux de Paris 2024 : le Village Olympique situé au nord de Paris est à cheval entre les communes de Saint-Denis, L’Île-Saint-Denis et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis). A lui seul, ce chantier de 52 hectares coûte 1,5 milliard d’euros dont 340 millions de financements publics. Plus de 14 000 athlètes seront accueillis dans ce quartier qui comprend en son cœur la Cité du cinéma. Les travaux, débutés en janvier 2021 mobilisent les géants du BTP et de l’immobilier avec Vinci Construction, le groupement Icade et CDC habitat, Nexity, Eiffage, Legendre immobilier et Pichet construction.

Vue sur le Village Olympique avec la cité du cinéma. Crédit : Solideo / Kreaction / Architectes secteur nord : Clément Vergély architectes/Béal & Blanckaert architectes/atelier Pascal Gontier/Lina Ghotmeh architecture/Gaëtan LePenuel architectes - Architectessecteur sud : Atelier d’architecture Chaix & Morel et associés / Triptyque architecture.

Contrairement aux villages olympiques de Rio ou Sochi, celui de Paris ne sera pas laissé à l’abandon mais reconverti en logements familiaux ou étudiants et accueillera des bureaux, commerces et services. Cliquez ici pour vous plonger dans la visualisation 3D du Village Olympique.

Le Village olympique. Crédit : Solideo / Nexity_Eiffage Immobilier_CDC Habitat_EDF_Groupama.

Le Centre Aquatique Olympique

La Solideo a sollicité le cabinet d’architecte hollandais VenhoevenCS pour dessiner le Centre aquatique olympique où se dérouleront les compétitions de plongeon, de waterpolo et de natation artistique. Situé à côté du Stade de France, il est prévu qu’une passerelle relie les deux bâtiments. Le Centre aquatique est entièrement financé par l’Etat à hauteur de 170 millions d’euros. Les travaux débutés en avril 2021 sont menés par Bouygues Construction.

Le Centre Aquatique Olympique. Crédits des deux images : Architecture VenhoevenCS & Ateliers 234 Image Proloog.

Cluster des médias

Ce complexe situé entre les communes de Dugny, du Bourget et de la Courneuve, hébergera les journalistes du monde entier durant les Jeux avec 700 logements mais également les épreuves de tir et d’escalade. Il deviendra ensuite un quartier résidentiel doté d’un pôle sportif et scolaire. Les travaux du Cluster des médias sont financés par l’Etat à hauteur de 122 millions d’euros.

Vue aérienne du Cluster des Médias. Crédit des deux images : Sogeprom - Solideo.

Arena Porte de la Chapelle

L’Arena Porte de la Chapelle situé dans le 18e arrondissement accueillera les épreuves de badminton, de para-taekwondo et para-badminton. Le chantier est assuré par Bouygues Construction. Le coût total est de 95 millions d’euros dont 52 millions de subventions publiques. Après les Jeux, il sera le lieu de compétitions sportives de niveau national ou international.

Vue sur l'Arena. Crédit : SCAU / NP2F.

Marina de Marseille

Loin de la capitale, le stade nautique de la Marina du Roucas-Blanc à Marseille (Bouches-du-Rhône) sera restauré pour répondre aux spécifications du Comité International Olympique pour l’organisation des épreuves de voile. Les travaux démarreront en novembre 2021 pour un coût de 30 millions d’euros financés par l’Etat.

La Marina du Roucas-Blanc à Marseille. Crédits des deux images : Golem Images.

Outre ces cinq projets phares, la Solideo prévoit de multiples rénovations et constructions de moins grande envergure. Beaucoup de communes verront ainsi leurs infrastructures connaitre une cure de jouvence comme par exemple la piscine Georges Vallerey de Saint-Denis, construite pour les Jeux de 1924, qui sera rénovée pour l’entraînement des nageurs en 2024. Avant le démarrage des travaux, Paris s’était engagé à ce que l’empreinte carbone de ses Jeux soit 55 % inférieure à ceux de Londres de 2012.