VIH : La bithérapie à longue durée d'action fait son chemin

© Pixabay 38 millions de personnes dans le monde sont atteintes par le VIH.

« Une révolution galénique ». C'est en ces termes que Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tenon, à Paris, et vice-président médical de la Société française de lutte contre le sida (SFLS), qualifie le premier traitement du VIH à longue durée d'action, développé par ViiV Healthcare.

Cette biotech, créée en 2009 par Pfizer et GlaxoSmithKline (GSK), est uniquement dédiée au traitement du VIH. « Notre vision est de mettre fin à la pandémie de sida, d'ici à 2030. Nous sommes une entreprise, mais nous sommes également des militants. Nos brevets sont laissés au profit des laboratoires génériqueurs », s'enorgueillit Gabriel Martin, le vice-président et general manager pour ViiV Healthcare en France et en Belgique.

Et pour répondre à cet objectif pour le moins ambitieux, ViiV ne lésine pas sur la clinique et compte près de 370 essais achevés ou en cours. Parmi ces essais, l'étude d'implémentation Carisel qui évalue un traitement à longue durée d'action sous forme injectable. Les derniers résultats cliniques se sont avérés concluants et pourraient conduire à un changement de paradigme dans la prise en charge de cette maladie infectieuse.

Une observance compliquée pour les trithérapies

Découvert il y a 38 ans, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), responsable du syndrome de l'immunodéficience acquise (Sida), touche aujourd'hui 38 millions de personnes dans le monde, dont seulement 67 % ont accès à un traitement antirétroviral.

Depuis cette date, les traitements ont évolué, mais des innovations restent à faire, comme l'indique Mariel Mayer, directrice médicale chez ViiV Healthcare : « La zidovudine (AZT) a été le premier médicament antirétroviral et le premier traitement efficace utilisé contre le VIH, avec une première approbation par la FDA en 1987. Ce composé est un inhibiteur nucléosidique qui permet de bloquer la transcription du virus. Il a ouvert la voie au développement de nouvelles molécules qui attaquent le virus à différents stades de sa réplication. Au départ, pour le traitement du VIH, l'idée était de ralentir le développement de la maladie, mais aujourd'hui, nous pouvons être plus ambitieux ».

Après l'AZT vinrent les trithérapies jusqu'aux années 2000. Des traitements lourds, avec une observance compliquée à gérer, jusqu'à 15 comprimés par jour. « En moyenne, actuellement, un patient séropositif au VIH va suivre un traitement pendant 39,1 ans. À raison, les patients s'inquiètent des effets sur le long terme. En outre, la prise du traitement peut s'avérer stigmatisante, d'où la recherche d'alternatives thérapeutiques. Il faut pouvoir individualiser les traitements afin de proposer plusieurs options pour s'adapter aux profils variés des patients, notamment des patients pédiatriques. À terme, l'objectif reste toujours la guérison, la solution curative », détaille Mariel Mayer.

Un constat partagé par Gilles Pialoux : « Pour les patients, trois problèmes principaux s'articulent autour des traitements actuels du VIH : la peur de la divulgation, la prise quotidienne qui ramène, tous les jours, les patients à leur maladie, et l'anxiété autour de l'observance. » Des problématiques qui pourraient être en partie résolues avec le traitement à longue durée d'action de ViiV Healthcare.

L'injection, une formulation plus acceptable pour les patients

Le traitement à longue durée d'action de ViiV associe le Vocabria (cabotegravir), qui inhibe l'intégrase du VIH, essentielle à son cycle de réplication, et la Rekambys (rilpivirine), un inhibiteur non nucléosidique de la transcriptase inverse. Deux molécules du laboratoire Janssen, filiale de Johnson et Johnson, déjà approuvées sous forme orale. « Ces molécules agissent sur la transcription et l'intégration du virus dans les cellules hôtes. Nous avons plus de sept ans de recul sur ces molécules ; les associer permet d'agir à différentes étapes et donc d'être plus efficaces », détaille la directrice médicale.

La particularité du traitement de ViiV réside dans sa formulation, une injection à réaliser tous les deux mois, avec une flexibilité de plus ou moins sept jours, qui semble convaincre. D'après la biotech, dans son essai hybride de phase IIIb, réalisé dans 18 structures de soins en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne, 437 personnes vivant avec le VIH et participant à l'étude « étaient convaincues par le traitement ». 97 % d'entre elles estimant comme acceptable le fait de se rendre dans un établissement de soins pour une visite d'injection, tous les deux mois.

« Il faut élargir les options thérapeutiques pour le traitement du VIH, sortir de l'idée du pilulier et en finir avec le dogme de la trithérapie. Il existe déjà une culture de l'injectable pour la contraception, alors pourquoi pas pour le VIH ? Même si on ne peut s'affranchir totalement de l'observance, cette formulation est une évolution significative », conclut Gilles Pialoux.