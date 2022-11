Vidrala s’offre l’un des plus grands sites de conditionnement de vin d’Europe

À Bristol (Royaume-Uni), The Park est l’un des plus grands sites européens de conditionnement et de stockage de vin, sinon le plus grand. Accolade Wines, son propriétaire australien, vient de le céder au verrier espagnol Vidrala, via sa filiale locale Encirc. L’opération s’accompagne d’un accord d’embouteillage et de distribution de dix ans. Le montant de la transaction n’est pas dévoilé.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]