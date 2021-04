[Vidéo] Voici comment Pfizer produit son vaccin anti-Covid-19

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pfizer C’est dans cette usine que sont formulés, conditionnés puis expédiés de nombreux vaccins anti-Covid de Pfizer.

Bienvenue dans la « Pharma Valley » belge ! A Puurs, ville stratégiquement située à une trentaine de kilomètre du plus grand aéroport belge et du port d’Anvers, le géant pharmaceutique américain Pfizer fabrique en partie son vaccin contre le Covid-19 développé avec la biotech allemande BioNTech. Cette usine emploie plus de 2 800 travailleurs, produit et conditionne plus de 400 millions de doses de vaccins et de médicaments chaque année, à destination de plus de 170 pays dans le monde.

Plus grand site de production Pfizer en Europe, deuxième mondial après celui du Michigan, l’usine de Puurs se chargeait jusqu’à présent d’assurer l’essentiel de l’approvisionnement de l’Union Européenne du vaccin Pfizer/BioNTech depuis que celui-ci a obtenu, le 21 décembre, son autorisation de mise sur le marché conditionnelle de la Commission Européenne. Interviennent désormais en renfort sur les mêmes étapes de production d’autres sites construits ou sélectionnés par BioNtech, comme celui du sous-traitant français, Delpharm, sur son site de Saint-Rémy-sur-Avre (Eure-et-Loir) depuis le 7 avril. D'ici le troisième trimestre, le géant français Sanofi devrait à son tour assurer la production de 125 millions de doses de Pfizer/BioNTech sur son site allemand de Francfort, en attendant de mettre sur le marché son propre vaccin, pas attendu avant 2022.

"Les vaccins ARN ont pour particularité intéressante de pouvoir être produits très facilement en très grande quantité", selon Daniel Floret, vice-président de la Commission technique des vaccinations, à la Haute autorité de santé. Le parcours du vaccin anti-Covid de Pfizer débute outre-Atlantique. Pfizer produit les matières premières et la substance médicamenteuse aux Etats-Unis, respectivement sur ses sites de Saint-Louis et d’Andover. Lesquels fournissent ensuite les gigantesques sites de vaccins de Pfizer à Kalamazoo, aux Etats-Unis, et à Puurs, côté européen. C’est donc ici que sont formulés, conditionnés puis expédiés les vaccins.

Découvrez en vidéo les différentes étapes réalisées à Puurs, de la livraison du principe actif jusqu’au départ du produit fini.

1. (0 :20) : Les différents composants du vaccin ainsi que la substance ARNm sont réceptionnés par Pfizer sur le site de Puurs.

2. (0 :35) Les composants sont assemblés pour former les nano-particules lipidiques via différentes étapes de mélange et d’ultrafiltration, avant une dernière étape de filtration stérile.

3. (1 :34) Chaque lot en vrac de doses vaccinales est ensuite transféré, à travers une ligne de remplissage aseptique, des réacteurs jusqu’à des flacons stérilisés qui sont scellés.

4. (2 :14) Chaque flacon passe par des étapes d’inspection à la fois automatique et manuelle avant d’être convoyé vers les lignes de conditionnement.

5. (2 :46) Les flacons sont ensuite étiquetés et placés dans des bacs surnommés boîtes à pizza contenant chacun 195 flacons.

6. (3 :53) Les bacs sont finalement rangés dans des congélateurs en attente de transfert pour l’expédition. Ils sont alors placés dans des containers thermiques suivis par GPS et remplis de glace sèche avant expédition aux quatre coins du monde.

Cela a nécessité, dans les différentes usines, des investissements dans des infrastructures de froid. Delpharm a ainsi acheté 55 congélateurs : « cinq tonnes de glace carbonique sont nécessaires pour assurer l’expédition à -70°C de chaque lot de vaccin", confiait récemment Stéphane Lepeu, son directeur général délégué.

Gaëlle Fleitour et Julien Cottineau