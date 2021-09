[Vidéo] Voici ce à quoi ressembleront les nouvelles rames du RER B en 2025

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Île-de-France Mobilités Les votants ont pu choisir l'apparence de la rame parmi trois propositions.

« Un bout-avant qui sourit ». Voilà comment Île-de-France Mobilités décrit l'apparence extérieure du design final du futur RER B qui arrivera sur les rails en novembre 2025. Au cours du mois de juillet; 18 000 usagers ont pu sélectionner l'une des trois propositions de nouvelles rames qui desserviront la deuxième ligne de transport urbain la plus fréquentée en Europe après le RER A.

Les trois propositions soumises au vote des usagers en juillet 2021. Crédit: Île-de-France Mobilités

146 nouvelles rames

Les nouvelles rames MI20 prévoient d’être 20% plus spacieuses, pour un total de 1070 places assises. Elles s'étaleront sur 7 voitures alternant entre des véhicules à un et deux niveaux. La moitié des sièges est accessible de plein pied. Les portes ont été élargies pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’entrer plus facilement. Le futur RER B prévoit aussi des ports USB pour recharger nos appareils portables.

Crédit photo : Île-de-France Mobilités

Pour rappel, Île-de-France Mobilité avait publié un appel d’offres en 2018 pour la fabrication des 146 nouvelles rames. Le contrat avait été remporté en janvier 2021 par l’espagnol CAF et le Canadien Bombardier Transport face à Alstom avant que ce dernier ne rachète Bombardier Transport fin janvier. Le contrat final pour Alstom-Bombardier/CAF s’élève à 2,56 milliards d’euros.