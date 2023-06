[Vidéo] Virgin Galactic envoie ses premiers touristes dans l'espace à bord du vaisseau VSS Unity

Succès majeur pour Virgin Galactic. Jeudi 29 juin, le groupe américain a envoyé dans l'espace ses premiers passagers commerciaux, deux militaires de l'armée de l'air italienne et un ingénieur, italien lui aussi. L'entreprise avait déjà mené cinq vols avec succès, mais c’est la première fois que les passagers sont des clients et non des membres du personnel. « C'était une expérience inoubliable », a déclaré le colonel Walter Villadei, lors d'une conférence de presse.

