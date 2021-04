[Vidéo] Un prototype d'avion de combat concurrent du Rafale dévoilé en Corée du Sud

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Télévision Sud-Coréenne La Corée du Sud veut construire 120 exemplaires du KF-21 d'ici 2032.

La Corée du Sud a de quoi se pousser du col. En à peine cinq ans, le constructeur national Korean Aerospace Industrie (KAI) a dévoilé en grande pompe le 9 avril un prototype d'avion de chasse nouvelle génération en mesure de concurrencer le Rafale de Dassault. Et pour un coup modeste, selon la prose officielle sud-coréenne, puisque le programme n'aurait coûté que 8 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros).

Classé parmi le jet de cinquième génération, le KF-21 "Boramae" (qui signifie "faucon") serait en outre issu à 65% de pièces usinées sur le sol national. Le premier vol est prévu en 2022, avant de déployer 40 KF-21 en 2028 et un total de 120 exemplaires d'ici 2032, indique l'industriel sud-coréen dans un communiqué.

(Source photos: CasusBellii Twitter)

Caractéristiques et performances annoncées

Selon le discours officiel des autorités sud-coréennes, le KF-21 se classera parmi les avions de chasse les plus performants au monde. Equipé d'un "radar AESA" et d'un "système de recherche et de suivi infrarouge" pour détecter les avions et les missiles ennemis, l'appareil sera capable d'atteindre 1,8 fois la vitesse du son (comme le Rafale) et de transporter 7,7 tonnes de munitions. Comme les missiles air-air de l'allemand IRIS-T et les missiles Meteor à guidage radar actif de l'européen MBDA.

Il sera plus grand que le jet de Dassault, d'environ deux mètres, avec ses 17 mètres de long et ses 11 mètres 20 d'envergure. Son prix excédera également celui de l'avion français, à 55 millions d'euros contre 52 millions d'euros pour un exemplaire de Rafale. A LIRE AUSSI Airbus et Dassault enfin réconciliés pour faire décoller le futur avion de combat européen

Le programme KF-X

Lancé en 2016 par le gouvernement sud-coréen, le programme KF-X vise à fournir à l'armée de l'air du pays des appareils issus de technologies nationales, pour s'affranchir des industriels étrangers. Il aurait mobilisé 16 universités, 11 laboratoires et plus de 500 sous-traitants, et probablement le concours des Etats-Unis. Les deux moteurs F414-400K, construits par Hanwha Techwin, sont calqués sur la technologie du motoriste américain GE Aviation, qui a octroyé une licence à l'industriel sud-coréen.

Pour l'heure, l'aviation militaire sud-coréenne s'appuie encore sur des F-4FD/E Phantom et F-5 Tiger II de Loockheed Martin. Le KF-21 "Boramae" s'inspire d'ailleurs largement des jets américains, notamment le F-22 de Lockheed-Martin, auquel il emprunte son aspect extérieur. Une dépendance qui devrait donc s'arrêter dans un avenir proche.