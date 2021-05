[Vidéo] Quand une Bugatti Chiron défie un avion Rafale pour rendre hommage à l'aviation française

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Philip Prupprecht Une rencontre au sommet entre deux bijoux de l'ingénierie française.

Difficile d'imaginer une rencontre plus vitaminée. Dans une vidéo ultra-scénarisée de moins d'une minute, le constructeur automobile français Bugatti (filiale du groupe allemand Volkswagen) a placé côte à côte sa Chiron Sport édition limitée "Les légendes du ciel" (aux 20 exemplaires) et un avion Rafale de Dassault. Sous un ciel noir, les deux bolides ont fait chauffer le tarmac d'une des pistes de la base aéronautique de Landivisiau (Bretagne). Deux des engins les plus rapides au monde pour un face à face électrique que de nombreux passionnés devaient attendre de longue date.

1 500 VS 5 727 CHEVAUX

Au départ de la vidéo, les portes des hangars s'ouvrent sur un ciel recouvert de nuages noirs quelque peu apocalyptiques. Dans un même mouvement - comme pour signifier que le duel est imminent - les deux bretteurs préparent leurs armes. L'aileron arrière de la Bugatti Chiron sort lentement de son fourreau tandis que le pilote de la Marine française referme son cockpit. Puis les deux bolides prennent place sur la piste. Les machines se mettent en marche. Les turboréacteurs du Rafale commencent à siffler, la Bugatti Chiron fait vrombir son moteur et les monstres de vitesse accélèrent. Avec son démarrage de 0 à 100km/h en 2,5 secondes, la Bugatti prend rapidement l'avantage. Plans d'ensembles et plans serrés s'enchainent à la vitesse de l'éclair, puis le Rafale atteint sa vitesse de croisière et au moment du décollage, l'avion de chasse et l'hypersportive sont aux coudes à coudes. La vidéo se conclut sur un magnifique plan laissant apparaitre la supercar et l'avion de chasse en enfilade.

Célébrer l'aviation française du début du 20ème siècle

Organisée par le constructeur automobile fondé en 1909 par Ettore Bugatti, cette rencontre entre les deux fleurons tricolores de l'ingénierie automobile et aéronautique avait pour vocation de célébrer les grandes heures de l'aviation française. De nombreux pilotes Bugatti, comme Albert Divo, Robert Benoist ou Bartolomeo "Meo" Costantini, ont en effet volé pour l'armée de l'air française au début du 20ème siècle. Ettore Bugatti avait lui-même planché sur un modèle d'avion ultra-rapide en 1937, avant que le projet soit abandonné lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette fois, au volant de la Chiron Sport "Les légendes du ciel", on retrouve le pilote officiel de Bugatti Pierre-Henri Raphanel. La supercar multiplie d'ailleurs les clins d'œil aux appareils de l'armée de l'Air française. Peinture "gris serpent" caractéristique des Rafales, calandre faisant apparaître des sillons rappelant des avions volant en formation et cocarde tricolore sur les bas de caisse.