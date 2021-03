[Vidéo] Quand faire tourner un vaisseau spatial comme une toupie sert à conquérir Mars

Plus qu’un an avant le grand départ pour Mars. Les équipes d’ExoMars 2022, un projet réunissant l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale russe Roscosmos, poursuivent les tests avant d'envoyer leur vaisseau spatial explorer la planète rouge. Pour rappel le lancement était prévu pour 2020 mais avait été reporté en raison de l’échec du déploiement des parachutes. La mécanique céleste offre des opportunités de lancement tous les deux ans, c’est pourquoi la prochaine échéance est fixée à 2022.