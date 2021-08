[Vidéo] Premier décollage pour l'Airbus A220 d'Air France

15 jours gratuits et sans engagement

Bandes tricolores sur la dérive arrière, logo caractéristique de la plus ancienne compagnie aérienne française, le premier A220 commandé par Air France a décollé pour la première fois pour un vol d'essai de production. L'avion a pris son envol depuis de son site de production situé à l'aéroport de Mirabel (Québec) jeudi 6 août, pour revenir se poser quelques heures plus tard. Durant cette manœuvre, les équipes se sont s'assurées de la conformité de l'avion et du bon fonctionnement de tous les systèmes en vol.