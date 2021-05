[Vidéo] Opel ressort du placard son indémodable coupé Manta en version tout électrique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Opel Opel se met au retrofit des voitures de collection avec cette version tout électrique de sa Manta.

Faire du neuf avec du vieux. Opel surfe sur la vague du retrofit pour se payer un coup de pub avec une réédition d'un de ses modèles emblématiques. Le constructeur allemand a présenté une version tout électrique de sa célèbre Manta, baptisée Manta GSe ElektroMOD, un coupé sorti dans les années 70 affichant quelques rallyes au compteur, notamment un Paris-Dakar en 1984. La showcar jaune vif, dont certains éléments ont été modernisés pour se rapprocher des codes esthétiques actuels de la marque, sera produite en un seul exemplaire, pour l'instant. La manoeuvre n'est pas sans rappeler celle de Peugeot (autre marque du groupe PSA) qui avait dégainé le coupé e-Legend au Mondial de l'Automobile 2018.

Habitacle numérique et calandre lumineuse

Pour rajeunir son modèle et marquer son passage à l'électrique, Opel a placé un tableau de bord entièrement numérique devant le conducteur. Sous le capot, le moteur quatre-cylindres a fait place à un moteur électrique de 108 kW (147ch.) et une batterie lithium-ion de 31 kWh qui doit normalement assurer 200 km d'autonomie. Autre signe de modernité, comme sur les Opel Corsa-e et Opel Mokka-e de série, la Manta GSe peut également récupérer l’énergie au freinage et la stocker dans la batterie.

Côté identité visuelle, concept cher aux constructeurs, la marque allemande a décidé de glisser le dernier coup de griffe des designers du groupe : l'Opel Vizor, une calandre lumineuse rectangulaire encadrée par des phares à LED en coin.

Un jolie exercice de style qui a pour but de montrer l'engagement du constructeur allemand sur le chemin de l'électrique, alors qu'il a annoncé mettre sur le marché 8 modèles électriques d'ici la fin 2021, dont son premier SUV, le Mokka-e. Reste à savoir si la Manta GSe sera déclinée en édition limitée.