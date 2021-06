[Vidéo] Nexans part à la conquête de l’éolien offshore avec son nouveau navire câblier

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Per Eide Studio / Ulstein Le nouveau navire câblier de Nexans lors de ses essais en mer.

Nexans met le cap sur le marché de l’électrification. Mardi 8 juin, l’industriel français a baptisé son nouveau navire amiral en Norvège : le CLV Nexans Aurora. Capable d’intervenir aussi bien en haute mer que dans des eaux peu profondes, le bateau posera des câbles pour des parcs éoliens offshore et pour des interconnexions électriques.

Une capacité de 10 000 tonnes de câbles

(Nexans présente son navire comme l’un des câbliers les plus avancés au monde d’un point de vue technologique. Crédit : Per Eide Studio / Ulstein / Nexans)

Après 36 mois de chantier, le bâtiment a quitté les chantiers navals du constructeur norvégion Ulstein Verft. Il rejoindra son port d’attache à Halden (Norvège), où Nexans dispose d’un centre de compétences pour les câbles sous-marins à haute tension. A LIRE AUSSI [Éolien en mer] Une infime partie des câbles offshore de Nexans made in France

« D’une longueur de 149,9 mètres et d’une largeur de 31 mètres, le navire est doté d’une capacité de charge de câble de 10 000 tonnes et d’instruments de pointe pour le transport, la pose et la protection des câbles », décrit Nexans. D’autres partenaires ont participé au projet : le norvégien Skipsteknisk pour la conception et le britannique Maats Tech pour les équipements de pose de câbles.

Nexans veut « libérer le potentiel » de l’énergie renouvelable en mer

« Le CLV Nexans Aurora contribuera à libérer le potentiel considérable de l’énergie renouvelable offshore pour nos clients dans le monde entier », s’est réjoui Ragnhild Katteland, vice-président exécutif des systèmes sous-marins et terrestres de Nexans.

