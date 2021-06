[Vidéo] Le taxi volant développé par Volocopter réussit son premier test en France

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Léna Corot Volocopter dispose pour l'instant d'une longueur d'avance par rapport à ses concurrents.

Pari réussi pour Volocopter : la société allemande a effectué lundi 21 juin le premier test français de son taxi volant électrique. L'engin a décollé de l'aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis), où était organisé la salon Paris Air Forum, pour un vol de trois minutes. Capable d'atteindre une vitesse de 100 km/h, le taxi volant s'est contenté pour cette fois de 30 km/h, sans dépasser les 30 mètres de hauteur.

Un marché convoité

Bien que l'appareil soit conçu pour accueillir un passager, seul un pilote avait pris place à l'intérieur pour la démonstration. Selon le PDG de Volocopter Florian Reuter, le service de taxi volant fonctionnera d’abord avec une licence de pilote, mais il prévoit que le vol soit complètement automatisé après quelques temps, lorsque la réglementation le permettra. Il a également rappelé toutes ses ambitions économiques dans le secteur, estimant que le marché pourrait dépasser les 300 milliards de dollars d'ici à 2035.

La prochaine échéance aura lieu en 2024, à l'occasion des Jeux Olympiques. L'entreprise allemande travaille de concert avec la région Ile-de-France, le groupe ADP et la RATP pour disposer d'un démonstrateur opérationnel d'ici là. Mais Volocopter ne sera pas seul sur le projet. Airbus, Safran, Air France et Dassault, pour ne citer que les acteurs français, sont bien décidés à ne pas laisser passer l'opportunité de prouver leur savoir-faire. Reste à déterminer par la suite si les Français seront réellement tentés d'utiliser ces taxis volants, et à quel prix. A LIRE AUSSI [En images] Le projet de taxi volant francilien s’envolera dès 2021 pour une série de tests

