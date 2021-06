[Vidéo] Le plus long tunnel ferroviaire souterrain au monde espère désengorger les routes alpines

Le ferroutage tient-il enfin un moyen de réellement se développer ? Lorsqu’il devrait être achevé en 2028, vingt ans après le début de sa construction, le tunnel de base du Brenner, le plus long tunnel ferroviaire souterrain du monde, reliant Innsbruck (Autriche) à Fortezza (Italie), constituera la pièce maîtresse d’un projet plus large de corridor partant de la Finlande et de la Suède pour relier l'île de Malte, en transitant par le Danemark, l'Allemagne et l’Italie. 24 projets ont été identifiés par la Commission européenne pour mener à bien cet objectif d’allier rail et fluvial pour faciliter le transport de marchandises et décongestionner le réseau routier, notamment dans les Alpes.