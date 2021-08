[Vidéo] Le drone-pompier de EHang valide ses tests techniques pour aider les soldats du feu chinois

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © EHang Le drone pompier de EHang a réalisé 52 types de tests différents pour sa certification avant de rejoindre les pompiers chinois.

A l'été 2020, l’Usine Nouvelle vous présentait un véhicule aérien autonome, assez particulier, conçu en Chine pour lutter contre les incendies. La société chinoise EHang, créée en 2014 et basée à Guangzhou, spécialisée dans la conception et la production de taxis volants a transformé un de ses véhicules en un véritable drone-pompier, nommé EH216F. Ce dernier vient de valider les tests techniques lui permettant de rejoindre les soldats du feu chinois. A LIRE AUSSI Feu vert des autorités espagnoles et norvégiennes pour les taxis volants sans pilote d'EHang

10 mois de tests dans toutes les situations

Pendant dix mois, le drone pompier de EHang a été soumis aux tests de la NFFE, l’autorité chinoise qui régularise les équipements de lutte contre les incendies. Ont été réalisés 52 types de tests différents « dans des domaines tels que les fonctions de commande de vol, la précision du vol stationnaire et du retour, les vols à haute/basse altitude, la compatibilité électromagnétique, la résistance au vent, l'adaptabilité à haute/basse température, résistance aux vibrations/chocs, résistance à la chaleur rayonnante et performance de fumée », explique l’entreprise dans son communiqué.

Le EH216 brise une vitre à l'occasion d'un de ses tests de certification. Crédit : EHang.

EHang a publié un de ces exercices dans une vidéo, prenant place dans la ville de Laixi en Chine, au nord du pays. On reconnait à sa couleur rouge le drone pompier EH216F, épaulé de deux autres appareils volants, le EH216 pour le transport des passagers et le Falcon B équipé d'un haut-parleur ou utilisé pour transporter des fournitures d'urgence.



De gauche à droite, les drones EH216 et Falcon B qui ont assisté le drone pompier EH216F dans une mission test. Crédits : EHang.

Durant la pandémie, EHang avait prêté main forte au gouvernement sur le terrain avec ses drones, réalisant un appui logistique, des inspections et diffusant des informations à l’occasion de la vague du variant delta. L’entreprise est présente à l’international et a choisi Lyon (Rhône) en 2018 pour implanter un centre de R&D. Elle emploie plus de 200 salariés et a réalisé 27 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2020.