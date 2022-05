[Vidéo] La stratégie de Meero, spécialiste français de la photo pour le web

Meero a développé une plateforme de photos – une « marketplace » de photographes, comme le dit le CEO, Thomas Rebaud – et un logiciel pour améliorer les photos prises par les utilisateurs. Car, sur Internet, et dans le commerce en ligne, il faut beaucoup d'images. Et de très bonne qualité, car quand on achète à distance, la photographie est utile pour bien choisir.

Le quick commerce, un relais de croissance

En 2021, la jeune pousse prétend avoir construit sa base d'images dans 111 pays. Pour y réussir, elle a réalisé des levées de fonds pour financer une plateforme technologique. Le développement de l'entreprise s'appuie sur la croissance du quick commerce, qui est un important consommateur de photos.

Elle développe aussi une activité B to C autour des événements de la vie des personnes (mariages, anniversaires...).

Cette vidéo a été enregistrée le 6 avril dernier.