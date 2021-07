[Vidéo] La Russie dévoile "Checkmate", son nouvel avion de combat de cinquième génération

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © RT Le Checkmate devrait être disponible d'ici 2026 a un prix sept fois inférieur à celui de son concurrent américain.

Un nom qui traduit les ambitions russes en matière de technologies militaires. "Checkmate" ("échec et mat" en français), le nouvel avion de combat furtif de la Force aérienne russe, a été présenté le 21 juillet lors du salon aérien MAKS-2021, près de Moscou. Présenté comme un concurrent du F-35 de l'américain Lockheed Martin, le chasseur a été développé par le conglomérat militaro-industriel russe Rostec et United Aircraft Corporation (UAC). Son premier vol est prévu en 2023.

"Technologie innovantes"

Si peu d'informations ont fuité sur l'avion russe, Rostec, qui construit également les avions Sukhoï et les MiG, a évoqué dans un communiqué un monomoteur capable de transporter et de larguer des drones et équipé de "technologies innovantes", dont une place importante laissée à l'intelligence artificielle. Le Su-75 Checkmate pourra par ailleurs verrouiller jusqu'à six cibles simultanément, "même dans des conditions de fortes interférences électroniques", précise le constructeur russe. Lors de sa présentation, le directeur de l'UAC, Iouri Slioussar, a affirmé que le Checkmate est en mesure de rivaliser avec les avions de cinquième génération étrangers et pourra s'adapter aux futurs avions de sixième génération. Léger et maniable, le Checkmate doit venir en appui des nouveaux chasseurs-bombardiers Sukhoi Su-57. Une version sans pilote serait également en cours de développement.

Disponible en 2026

"Notre voulons que le Checkmate soit disponible en série à partir de 2026", a indiqué le directeur de l'UAC. Pour séduire de potentiels acquéreurs, le conglomérat russe a mis en avant un prix (estimé autour de 21-25 millions d'euros l'unité par l'agence de presse russe TASS) jusqu'à "sept fois moins" à celui du F-35, lui permettant d'espérer au moins "300 commandes sur les 15 prochaines années".