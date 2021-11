[Vidéo] La Poste du Louvre rénovée du sol au plafond pour des meilleures performances énergétiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Elise Robaglia La Poste Louvre sort de cinq ans de chantier de rénovation, au cœur de Paris.

A quelques pas de l’Eglise Saint-Eustache au cœur de Paris, l’imposant bâtiment de la Poste Louvre reprend vie après cinq ans de travaux de rénovation. Construit en 1886 par l’architecte Julien Guadet, ce bâtiment a été complètement reconstruit pour améliorer ses performances énergétiques.

La Poste Louvre vue du ciel. Capture d'écran Youtube.

Panneaux solaires et récupération des eaux de pluie

« Il ne restait que les fondations pendant les travaux, explique à L’Usine Nouvelle un porte-parole de La Poste. Pour le reste, la toiture, les planchers, les fenêtres, les portes… tout a été refait à neuf. » Ce chantier représentait 32 000 m² de surface de plancher sur trois étages. La toiture a été végétalisée et intègre des panneaux solaires pour l’énergie et l’eau chaude des sanitaires. Les eaux pluviales sont récupérées pour l’arrosage de la végétation.

La surface végétalisée de La Poste Louvre. Crédit : 11h45.

Le bâtiment a décroché cinq labels de haute performance énergétique (HQE, BREEAM, LEED, Patrimoine Habitat et Environnement et BBC Effinergie). D’un montant total d’environ 140 millions d’euros, les travaux ont été réalisés par Bouygues Bâtiment Ile-de-France sous la maitrise d’ouvrage de La Poste Immobilier, une filiale de La Poste dédiée au BTP.

La cour intérieure de La Poste Louvre. Crédit : Elise Robaglia.

Pendant plus d'un siècle, le bâtiment était affecté au tri du courrier et des colis de la Poste. Avec la diminution du nombre de lettres ainsi que la répartition de l'activité postale dans plusieurs arrondissements de Paris, la surface de tri est devenue disproportionnée. Pour sa nouvelle vie, l'édifice hébergera donc un hôtel avec rooftop, des logements sociaux ainsi que des bureaux et commerces. La Poste ne conserve qu'un bureau et un centre de logistique au sous-sol, dédié à la réception des marchandises pour les commerces alentours.

Les structures métalliques de style Eiffel sont restées apparentes. Un passage auparavant privé est désormais accessible. Les visiteurs pourront également flâner dans la cour centrale de l’édifice qui captive l’œil par le mélange d’acier, de verre et de pierre.