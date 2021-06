[Vidéo] La DGA mène les premiers essais du standard F4 du Rafale

Alors que l'Armée de l'Air a adopté en mars 2021 le standard F3-R de l'avion de combat Rafale, la suite se prépare déjà. La DGA (Direction générale de l'Armement) a mené du 26 au 29 avril de premiers tests de l'appareil dans sa configuration F4-1. Une campagne composée de "huit missions complexes" et marquée par "cinquante sorties d'avions de combat" au total. Les équipages étaient composés de pilotes de la DGA, de l'armée de l'Air et de l'espace, de la Marine nationale et de l'industriel Dassault Aviation. Huit Rafale dont deux Rafale Marine, deux Mirage 2000 et deux Alphajet ont été utilisés. Les tests ont été effectués depuis la base aérienne base aérienne 125 « Charles Monnier » d’Istres (Bouches-du-Rhône).