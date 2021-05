[Vidéo] L'ESA compte sur vous pour nommer sa prochaine mission solaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © ESA Vous rêvez de donner votre nom à un satellite ?

"L'ESA fait appel à vos talents ! Nous avons besoin d'un nom pour notre nouveau satellite", écrit l'agence spatiale européenne en préambule de son concours "No name mission". Pour baptiser sa prochaine mission spatiale inédite, qui surveillera le soleil et ses fameuses tempêtes depuis un point de l'espace jamais visité, l'ESA fait appel à vos idées. Vous avez jusqu'au 17 octobre 2021 pour envoyer vos propositions, avec une récompense à la clef pour celui ou celle qui sera sélectionné.

Surveiller, alerter, protéger

Le Soleil est un astre tempétueux. Dans le bouillonnement chimique permanent qui l'agite, il est fréquent que soient expulsés des jets de matière ionisée qui traversent l'espace et menacent les astronautes et l'électronique des satellites en orbite. L'astre roi peut en effet éjecter des "flux hautement énergétiques, écrit l'ESA, amenant d’énormes quantités de rayonnements, d’énergie et de particules chargées qui déforment et perturbent considérablement le champ magnétique protecteur de la Terre et la haute atmosphère, et présentent un risque d’irradiation pour les astronautes".

Prévoir ces événements météorologiques solaires depuis un point de l'espace qui permet d'observer une partie du soleil invisible depuis la Terre, c'est précisément l'objectif de cette nouvelle mission de l'ESA. Depuis sa position, baptisée point Lagrange, "ce nouveau satellite verra une autre facette de notre étoile - d’une certaine manière, il "verra l’avenir", puisqu’il observera ce qui nous attend", explique l'agence. En alertant les autorités civiles de manière précoce, le satellite offrira un gain de temps précieux pour protéger les infrastructures.

Alors si vous souhaitez voir votre proposition propulsée en orbite d'ici 2025, c'est ici. Petit plus, le gagnant recevra en prime un bon d'achat dans le Space Shop de l’ESA.

Quelques consignes à respecter pour participer :