[Vidéo] L’émission «Zone interdite» éclaire les sombres secrets de la gestion de nos déchets

Les entreprises épinglées dans le documentaire de M6 « Déchets, les grands mensonges du recyclage » (diffusé le dimanche 17 octobre dans l'émission Zone interdite sur M6) sont puissantes mais loin d’être exemplaires. Derichebourg qui dans ses tournées parisiennes de ramassage d’ordures mélange sans complexe poubelle verte et poubelle jaune, Suez dont l’un des centres d’enfouissement de la région de Marseille enterre allègrement plastiques, déchets classés dangereux, pneus... Ou encore Veolia qui dans un grand centre de tri parisien évacue sans les traiter certains matériaux parfaitement recyclables comme des cartons ou des palettes de bois …

Grandes entreprises et margoulins à la manoeuvre

Au-delà des grandes entreprises dont on attend un niveau de responsabilité sociétale à la hauteur de leur communication sur le sujet, l’émission dévoile aussi une foule de pratiques illégales de grands ou petits margoulins des déchets, contre lesquels se battent élus locaux ou entreprises plus vertueuses. Le reportage travaillé comme une véritable enquête policière avec filatures, caméras cachées, balises GPS dissimulées, permet de découvrir la réalité concrète du drame des décharges sauvages ou la catastrophe écologique de la dispersion des fluides d’appareils électroménagers par des ferrailleurs peu scrupuleux. En cause la volonté d’économiser sur le coût du recyclage pourtant financé par les consommateurs ou l’appât du gain de « spécialistes » du débarras qui ont oublié l’adresse de la déchetterie.

Un secteur encore à viabiliser

Derrière ces négligences coupables, arnaques à la petite semaine, où vastes réseaux organisés, le reportage met aussi en avant la problématique de la valorisation de certaines matières recyclées qui met à mal l’équilibre des centres de recyclage. Il offre aussi une petite note d’espoir avec des initiatives de valorisation innovante comme cette jeune start-up qui transforme des déchets plastiques impropres à réintégrer une chaine alimentaire en briques de construction colorées et psychédéliques. Beau mais cher.