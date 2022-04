[Vidéo] Immersion à hauteur de drone dans la gigafactory de Tesla à Berlin

A quoi ressemble la nouvelle gigafactory allemande de Tesla à Berlin-Brandebourg, à présent que la production a commencé ? Le constructeur américain propose une petite virée dans les airs et à travers ses machines de production grâce à un drone. Le site a été inauguré en grande pompe le 22 mars en présence du chancelier allemand, Olaf Scholz ainsi que du patron de Tesla, Elon Musk. Le projet revient d’une longue bataille avec les riverains et associations écologistes qui militaient contre sa concrétisation.

Le chantier de cette gigantesque usine a duré deux ans, avec une annonce par Elon Musk de son projet d’usine en 2019 et un démarrage des travaux en 2020 à un rythme effréné. Pour rappel, le constructeur possède quatre autres sites, à Fremont en Californie, sa principale usine de production automobile (démarrage de la production 2012), dans le Nevada pour la production de batteries (2017), dans l’Etat de New York pour la production de panneaux solaires (2017) et à Shanghai pour la production automobile (2019).

L’usine allemande de Tesla devrait être à terme la plus grande dédiée aux véhicules électriques en Europe, selon le constructeur automobile, avec une capacité de production potentielle annuelle de 500 000 Model Y. Le site emploie actuellement plus de 3 000 personnes et devrait en compter 12 000 en rythme de croisière.