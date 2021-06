[Vidéo] General Electric dévoile le moteur du futur avion supersonique et silencieux de la Nasa

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Lockheed Martin L'unique moteur du X-59 promet d'être silencieux malgré une poussée de 10 tonnes.

10 tonnes de poussée

Unique motorisation du futur démonstrateur supersonique de l'agence spatiale américaine, le propulseur de 4 mètres de long pour seulement 90 cm de diamètre génèrera une poussée de 10 tonnes. Sa mécanique est calquée sur celle des jets militaires, notamment le moteur F414 qui propulse le F-18 Super Hornet américain, le Saab Gripen suédois ou encore le KF-21 sud-coréen. A LIRE AUSSI [Vidéo] Un prototype d'avion de combat concurrent du Rafale dévoilé en Corée du Sud

(Crédit vidéo: AeronewsTV)

1500 km/h "au calme"

Pourvu d'un nez effilé censé réduire le "bang" supersonique, le X-59 devrait être capable d'atteindre 1500 km/, soit 1,2 Mach. Avec son jet silencieux, la NASA espère une application dans l’aviation civile pour de futurs appareils supersoniques. Son constructeur, Lockheed Martin, a bénéficié (pour l'instant) d'une enveloppe de 247,5 millions de dollars (221,7 millions d’euros) dans le cadre du programme fédéral "Integrated Aviation Systems". Mais le premier vol, initialement prévu en fin d'année 2021, accuse un an de retard, officiellement à cause du Covid-19. Il devrait intervenir en 2022, normalement quelques mois après celui de Boom et son démonstrateur X-B1, l’autre projet américain d'avion supersonique, dont le premier vol doit avoir lieu à la fin d'année. Son modèle d'avion de ligne "Overture" de 80 passagers, promettant d'atteindre 2100 km/h, a d'ailleurs reçu une première commande de 15 appareils de la part d'United Airlines début juin 2021. A LIRE AUSSI [Vidéo] United Airlines commande 15 avions supersoniques à Boom Supersonic pour 2,5 milliards d'euros

(L'Overture de la start-up américaine Boom)

Une dizaine de projets d'avions supersoniques aux Etats-Unis

Hermeus Corporation, fondé par des anciens de SpaceX et Blue Origin, a annoncé fin 2019 plancher sur un appareil capable d'atteindre Mach 5 (5 300 km/h). De quoi avaler les 5 570 km qui séparent Londres de New York en un peu plus de 60 minutes...

D'autres projets moins aboutis sont sur la table. Comme celui de Virgin Galactic, l'entreprise de tourisme spatial fondée par l'homme d'affaires Richard Branson, qui a noué à l'été 2020 un partenariat avec le motoriste Rolls Royce pour la construction d'un appareil suborbital atteignant Mach 3. Mais aucune date n'a été avancée. Ou encore le nébuleux projet de SpaceX, annoncé en 2017 par Elon Musk, qui promettait alors de relier Paris à Sydney en 50 minutes.

Ces annonces pourraient cependant demeurer lettre morte. Un des projets les plus aboutis, porté par la start-up américaine Aérion, s'est brutalement crashé. La société a mis la clef sous la porte en mai 2021. Elle avait pourtant investi 1 milliard d'euros dans le développement d'un moteur nouvelle génération et avait reçu 8 milliards d'euros de précommandes…